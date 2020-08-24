Во Львовской области в результате опрокидывания автомобиля погиб человек и травмировался ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во Львовской области водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, в результате чего один пассажир погиб, а второй с травмами госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"23 августа, около 20:30 на автодороге в селе Старый Яр Яворивского района, водитель автомобиля Volkswagen Vento, житель села Старый Яр 1987 года рождения, съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП один человек погиб и один госпитализирован.
"В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автомобиля - местный житель 1963 года и в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Яворовскую ЦРБ 1 несовершеннолетний пассажир - местный житель 2015 рождения", - преодолевается в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Днепре водитель легковушки не справился с управлением и въехал под прицеп грузового автомобиля, в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли.