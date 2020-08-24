На Львівщині внаслідок ДТП загинула людина та ще троє травмувалися
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. На Львівщині сталася ДТП за участю вантажівки та легковика, внаслідок чого загинув водій легковика та трьох його пасажирів госпіталізували до лікарні. Серед постраждалих двоє дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
“23 серпня, близько 23:00 у місті Броди, на вул. Тернопільській (виїзд на автодорогу „Київ -Чоп“) водій вантажного автомобіля Scania1988 року народження, здійснив зіткнення з автомобілем Fiat Doblo, під керуванням мешканця міста Броди 1964 року народження”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП одна людина загинула та троє пасажирів травмувалися.
“Внаслідок ДТП водій автомобіля Fiat Doblo загинув на місці події та 3 пасажири, у тому числі 2 дітей, (2013 та 2014 року народження) з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані у Бродівську ЦРЛ”, — додається у повідомленні.
Так, обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Дніпрі водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав під причіп вантажного автомобіля, внаслідок чого водій та пасажир легковика загинули.