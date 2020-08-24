Во Львовской области в результате ДТП погиб человек и еще трое получили травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во Львовской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки, в результате чего погиб водитель легковушки и трех его пассажиров госпитализировали в больницу. Среди пострадавших двое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"23 августа, около 23:00 в городе Броды, на ул. Тернопольской (выезд на автодорогу "Киев-Чоп") водитель грузового автомобиля Scania1988 года, совершил столкновение с автомобилем Fiat Doblo, под управлением жителя города Броды 1964 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП один человек погиб и трое пассажиров травмированы.
"В результате ДТП водитель автомобиля Fiat Doblo погиб на месте происшествия и 3 пассажира, в том числе 2 детей, (2013 и 2014 годов рождения) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Бродовскую ЦРБ", - добавляется в сообщении.
Так, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Днепре водитель легковушки не справился с управлением и въехал под прицеп грузового автомобиля, в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли.