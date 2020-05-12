На Львівщині уже 825 випадків інфікування коронавірусом

"...станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 825 випадків інфікування коронавірусом, з них 22 — летальні",- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 158 пацієнтів одужало.

"За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 190 ПЛР-тестів, з яких 27 — позитивні (з них — 18 це мешканці Львова)", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині за добу виявили тільки два випадки коронавірусу, загалом — 525.



