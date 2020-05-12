Во Львовской области уже 825 случаев инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. За последние сутки во Львове и Львовской области зафиксировано 27 положительных ПЦР-тестов на COVID-19, в общем 825 инфицированных коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"... по состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 825 случаев инфицирования коронавирусом, из них 22 - летальные", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 158 пациентов выздоровели.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 190 ПЦР-тестов, из которых 27 - положительные (из них 18 - это жители Львова)", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Житомирской области за сутки обнаружили только два случая коронавируса, в общем - 525.