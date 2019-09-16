На Львівщині у ДТП загинув водій мікроавтобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. ДТП сталась 15 вересня близько 12.45 на автодорозі “Львів-Краківець” у Яворівському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
“Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись мікроавтобус „Опель Віваро“, яким керував 29-річний житель одного з сіл району та „Форд Галаксі“, за кермом якого перебував 25-річний мешканець селища Немирів. Внаслідок зіткнення водій „Опеля“ отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою у лікарню. Водій „Форда“ з тілесними ушкодженнями госпіталізований”, — сказано у повідомленні.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у ДТП за участі вантажівки під Києвом загинуло 4 особи.