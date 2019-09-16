На Львовщине в ДТП погиб водитель микроавтобуса

“Как предварительно установили правоохранители, столкнулись микроавтобус „Опель Виваро“, которым управлял 29-летний житель одного из сел района и „Форд Галакси“, за рулем которого находился 25-летний житель поселка Немиров. В результате столкновения водитель „Опеля“ получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Водитель „Форда“ с телесными повреждениями госпитализирован”, — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в ДТП с участием грузовика под Киевом погибли 4 человека.