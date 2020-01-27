На Львівщині судитимуть митника, який завдав державі збитків на 2,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Львівській області піде під суд митник, внаслідок дій якого держава отримала збитків на суму 2,5 мільйона гривень. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом службової недбалості державного інспектора відділу митного оформлення митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці ДФС (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Обвинувальний акт скерований до суду", - йдеться в повідомленні.
Слідством встановлено, що 31 січня 2019 року інспектор неналежним чином здійснив митні формальності та пропустив на митну територію України транспортний засіб з незадекларованими промисловими товарами. Так, посадовець оформив в’їзд автомобіля DAF з поштовими відправленнями загальною вагою понад 8,5 тон. Того ж дня під час попереднього огляду вантажівки виявлено ще 4 тони незадекларованих товарів народного вжитку виробництва Китайської Народної Республіки. Внаслідок дій інспектора державний бюджет недоотримав митні платежі в сумі понад 2,5 мільйона гривень.
У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Нагадаємо, слідчі повідомили про підозру головному державному інспектору Харківської митниці Державної фіскальної служби України, дії якого призвели до збитків державі у розмірі 500 тисяч гривень.