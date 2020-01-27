Во Львовской области будут судить таможенника, который нанес государству ущерб на 2,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Во Львовской области пойдет под суд таможенник, в результате действий которого государство получило убытков на сумму 2,5 миллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, завершили досудебное расследование уголовного производства по факту служебной халатности государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни ГФС (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 31 января 2019 года инспектор ненадлежащим образом осуществил таможенные формальности и пропустил на таможенную территорию Украины транспортное средство с незадекларированными промышленными товарами. Так, чиновник оформил въезд автомобиля DAF с почтовыми отправлениями общим весом более 8,5 тонн. В тот же день во время предварительного осмотра грузовика обнаружено еще 4 тонны незадекларированных товаров народного потребления производства КНР. В результате действий инспектора государственный бюджет недополучил таможенные платежи в сумме более 2,5 миллиона гривен.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
Напомним, следователи сообщили о подозрении главному государственному инспектору Харьковской таможни Государственной фискальной службы Украины, действия которого привели к убыткам государству в размере 500 тысяч гривен.