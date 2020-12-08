На Львівщині стався вибух газу у будинку, власника госпіталізували

Рятувальники отримали повідомлення про спалах газу в приміщенні літньої кухні в селі Красне Буського району 8 грудня о 10:50.

"... з’ясувалось, що під час запалювання газової плити, власником будинку, виник спалах газу без подальшого горіння. Внаслідок інциденту в цегляній будівлі, критій металевим листом, розміром 10х5 м, відбулася руйнація стін будівлі. Власник будинку - чоловік 1934 року народження госпіталізований для огляду у Буську центральну районну лікарню”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові троє людей отруїлись чадним газом.