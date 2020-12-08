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Во Львовской области произошел взрыв газа в доме, владельца госпитализировали

Во Львовской области произошел взрыв газа в доме, владельца госпитализировали

Киев  •  УНН

 • 20593 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во Львовской области в результате вспышки газа произошло разрушение стен в жилом доме, его владельца госпитализировали для осмотра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Спасатели получили сообщение о возгорании газа в помещении летней кухни в селе Красное Бугского район 8 декабря в 10:50.

"... выяснилось, что во время зажигания газовой плиты, владельцем дома, возникла вспышка газа без последующего горения. В результате инцидента в кирпичном здании, крытой металлическим листом размером 10х5 м, произошло разрушение стен здания. Владелец дома - мужчина 1934 рождения госпитализирован для осмотра в Буске центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове три человека отравились угарным газом.

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