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На Львівщині позашляховик Audi "на зустрічці" зіткнувся з мікроавтобусом - троє загиблих

На Львівщині позашляховик Audi "на зустрічці" зіткнувся з мікроавтобусом - троє загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Львівській області на трасі "Львів-Луцьк" водій Audi виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувшись з мікроавтобусом - внаслідок чого загинуло троє людей. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Повідомляється, що ДТП сталась сьогодні, 3 грудня, близько шостої години ранку на автодорозі "Львів-Луцьк" неподалік села Сабанівка Радехівського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Ауді", 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", яким керував житель Рівненської області віком 35 років. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка, також мешканка Рівненщини, отримали тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини, за процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Мукачівщині Закарпатської області у ДТП легковика "ВАЗ" із вантажівкою Scania загинуло п’ятеро людей, серед яких дитина.

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