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Во Львовской области внедорожник Audi "на встречке" столкнулся с микроавтобусом - трое погибших

Во Львовской области внедорожник Audi "на встречке" столкнулся с микроавтобусом - трое погибших

Киев  •  УНН

 • 12800 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во Львовской области на трассе "Львов-Луцк" водитель Audi выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с микроавтобусом - в результате чего погибли три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Сообщается, что ДТП произошло сегодня, 3 декабря, около шести часов утра на автодороге "Львов-Луцк" близ села Сабановка Радеховского района.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял житель Ровенской области в возрасте 35 лет. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте события. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенской, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовской области, под процессуальным руководством Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Мукачевском районе Закарпатской области в ДТП легковушки "ВАЗ" с грузовиком Scania погибли пять человек, среди которых ребенок.

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