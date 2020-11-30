На Закарпатті зіткнення легковика "ВАЗ" із вантажівкою - п’ятеро загиблих

"Дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля "ВАЗ-2115" та вантажівки Scania трапилася на відрізку автошляху "Мукачево-Рогатин" між селами Лалово та Пістрялово. Внаслідок зіткнення на місці загинули 4 людини, що перебували у легковику, також отримала травми дитина. Рятувальники витягли хлопчика з понівеченої машини та передали його в карету екстреної медичної допомоги, однак пізніше дитина померла у реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні у Мукачеві", - йдеться у повідомленні.

За даними Нацполіції, водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення.

Зазначається, що чотирьох загиблих дорослих бійці ДСНС деблокували з автомобіля за допомогою спецінструменту та передали правоохоронним органам. Водій вантажної машини у ДТП не постраждав.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Закарпатті автівка влетіла у бетонний місток, є жертви.