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На Закарпатье столкновение легковушки "ВАЗ" с грузовиком - пятеро погибших

На Закарпатье столкновение легковушки "ВАЗ" с грузовиком - пятеро погибших

Киев  •  УНН

 • 13464 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Мукачевском районе Закарпатской области в ДТП легковушки "ВАЗ" с грузовиком Scania погибли пять человек, среди которых ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2115" и грузовика Scania произошла на отрезке автодороги "Мукачево-Рогатын" между селами Лалово и Пистрялово. В результате столкновения на месте погибли 4 человека, находившиеся в легковушке, также получил травмы ребенок. Спасатели вытащили мальчика из истерзанной машины и передали его в карету экстренной медицинской помощи, однако позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

Отмечается, что четырех погибших взрослых бойцы ГСЧС деблокировали из автомобиля с помощью специнструмента и передали правоохранительным органам. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Как сообщалось ранее в УНН, на Закарпатье автомобиль влетел в бетонный мостик, есть жертвы.

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