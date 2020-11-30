На Закарпатье столкновение легковушки "ВАЗ" с грузовиком - пятеро погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Мукачевском районе Закарпатской области в ДТП легковушки "ВАЗ" с грузовиком Scania погибли пять человек, среди которых ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2115" и грузовика Scania произошла на отрезке автодороги "Мукачево-Рогатын" между селами Лалово и Пистрялово. В результате столкновения на месте погибли 4 человека, находившиеся в легковушке, также получил травмы ребенок. Спасатели вытащили мальчика из истерзанной машины и передали его в карету экстренной медицинской помощи, однако позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево", - говорится в сообщении.
По данным Нацполиции, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.
Отмечается, что четырех погибших взрослых бойцы ГСЧС деблокировали из автомобиля с помощью специнструмента и передали правоохранительным органам. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
Как сообщалось ранее в УНН, на Закарпатье автомобиль влетел в бетонный мостик, есть жертвы.