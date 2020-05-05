На Львівщині пошкодили пам'ятку археології: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Львівщині за фактом пошкодження пам'ятки археології національного значення "Городище" розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Львівської області.
"У вівторок, 5 травня цього року, за фактом пошкодження автентичного вигляду шахт історико-культурного заповідника "Стільське городище", яке розташоване вздовж східних околиць сіл Стільсько, Дуброва та Ілів Миколаївського району Львівської області, відкрито кримінальне провадження", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що вказане місце засноване у VII столітті та до 993 року було столицею "Білої Хорватії", опісля — входило до Руської держави, а відтак - має історичне значення.
Розслідування розпочато за ч.3 ст.298 КК України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини щодо пам’яток національного значення).
Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
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