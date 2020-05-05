Во Львовской области повредили памятник археологии: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Во Львовской области по факту повреждения памятника археологии национального значения "Городище" начато уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Львовской области.
"Во вторник, 5 мая этого года, по факту повреждения аутентичного вида шахт историко-культурного заповедника "Стольское городище", расположенного вдоль восточных окраин сел Стильско, Дуброва и Илов Николаевского района Львовской области, открыто уголовное производство", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указанное место основано в VII веке и до 993 года было столицей "Белой Хорватии", после - входило в Руськое государство, а следовательно - имеет историческое значение.
Расследование начато по ч.3 ст.298 УК Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия в отношении памятников национального значения).
Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 5 апреля, с интервалом в несколько часов, в полицию поступили сообщения от жителей Полтавы о повреждении мемориальных таблиц воинов АТО - установлено три факта повреждения таблиц.