На Львівщині побили голову райсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Львівській області здійснено напад на голову Кам’янка-Бузького райсуду. Про це УНН повідомили у місцевій поліції.
Суддя 1962 року народження звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями та переломом ноги. Поліції суддя повідомив імена нападників. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 122 КК України - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Як повідомляв УНН, житель Харківської області у соціальній мережі Facebook погрожував судді вбивством.
Нагадаємо, суддя Верховного Суду заявив про перехоплення даних з його мобільного.
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