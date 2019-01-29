На Львівщині побили голову райсуду

Суддя 1962 року народження звернувся до лікарні з тілесними ушкодженнями та переломом ноги. Поліції суддя повідомив імена нападників. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 122 КК України - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.



Як повідомляв УНН, житель Харківської області у соціальній мережі Facebook погрожував судді вбивством.



Нагадаємо, суддя Верховного Суду заявив про перехоплення даних з його мобільного.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суддя під час засідання показала на камеру дулю