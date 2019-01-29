Во Львовской области избили председателя райсуда

Судья 1962 года обратился в больницу с телесными повреждениями и переломом ноги. Полиции судья сообщил имена нападавших. По данному факту начато уголовное производство по ст. 122 УК Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение.



Как сообщал УНН, житель Харьковской области в социальной сети Facebook угрожал судье убийством.



Напомним, судья Верховного Суда заявил о перехвате данных с его мобильного.



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