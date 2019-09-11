На Львівщині підліток намагався обікрасти семирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Бориславі поліцейські затримали неповнолітнього, який намагався вкрасти сережки у семирічної дівчинки. Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області, передає УНН.
“У Бориславське відділення поліції 10 вересня о 20.05 за допомогою звернувся 36-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що кілька хвилин тому біля його будинку невідомий зловмисник намагався зірвати з його семирічної доньки золоті сережки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці разом з батьком затримали зловмисника — ним виявився сімнадцятирічний житель Борислава”, — повідомили у поліції.
Вказано, що затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин) ч.3 ст.186 (грабіж) КК України. Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють причетність неповнолітнього до скоєння інших злочинів.
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