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На Львівщині підліток намагався обікрасти семирічну дівчинку

На Львівщині підліток намагався обікрасти семирічну дівчинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Бориславі поліцейські затримали неповнолітнього, який намагався вкрасти сережки у семирічної дівчинки. Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області, передає УНН.

“У Бориславське відділення поліції 10 вересня о 20.05 за допомогою звернувся 36-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що кілька хвилин тому біля його будинку невідомий зловмисник намагався зірвати з його семирічної доньки золоті сережки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці разом з батьком затримали зловмисника — ним виявився сімнадцятирічний житель Борислава”, — повідомили у поліції.

Вказано, що затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин) ч.3 ст.186 (грабіж) КК України. Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють причетність неповнолітнього до скоєння інших злочинів.

Нагадаємо, що майже 20 дітей потрапили до лікарні через розпилення газового балончика у школі.

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