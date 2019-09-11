Во Львовской области подросток пытался обокрасть семилетнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Бориславе полицейские задержали несовершеннолетнего, который пытался украсть серьги в семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, передает УНН.
“В Бориславское отделения полиции 10 сентября в 20.05 за помощью обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что несколько минут назад у его дома неизвестный злоумышленник пытался сорвать с его семилетней дочери золотые серьги. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители вместе с отцом задержали злоумышленника — им оказался семнадцатилетний житель Борислава”, — сообщили в полиции.
Указано, что задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление) ч.3 ст.186 (грабеж) УК Украины. Продолжается досудебное расследование. Полицейские устанавливают причастность несовершеннолетнего к совершению других преступлений.
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