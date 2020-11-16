На Львівщині під час монтажних робіт чоловік упав у триметрову яму

“16 листопада о 14:49...надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про те, що поблизу села Батятичі Кам’янка-Бузького району, під час проведення монтажних робіт, впав у яму чоловік, та потрібна допомога по його транспортуванню”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що чоловік 1981 року народження під час проведення монтажних робіт впав в яму розміром 8×8м і глибиною 3 метри та травмувався.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою рятувальної мотузки та нош потерпілого було піднято на поверхню та передано працівникам швидкої медичної служби.

Нагадаємо, на Луганщині хлопчик виліз на старий терикон і не зміг спуститися. Для допомоги дитині знадобилося викликати рятувальників.