На Львівщині під час монтажних робіт чоловік упав у триметрову яму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На Львівщині рятувальники дістали з ями чоловіка, який впав та травмувався під час ремонтних робіт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.
“16 листопада о 14:49...надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про те, що поблизу села Батятичі Кам’янка-Бузького району, під час проведення монтажних робіт, впав у яму чоловік, та потрібна допомога по його транспортуванню”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що по прибуттю рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що чоловік 1981 року народження під час проведення монтажних робіт впав в яму розміром 8×8м і глибиною 3 метри та травмувався.
Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою рятувальної мотузки та нош потерпілого було піднято на поверхню та передано працівникам швидкої медичної служби.
Нагадаємо, на Луганщині хлопчик виліз на старий терикон і не зміг спуститися. Для допомоги дитині знадобилося викликати рятувальників.