На Луганщині рятувальники допомогли дитині спуститися з терикону

“Двоє хлопців 6-ти і 9-ти років, вирішили дістатися верхівки старого терикону. Так, старший виліз на терикон, а от спуститися самотужки звідти не зміг. Діти вдвох почали кликати на допомогу. Це почув один з місцевих мешканців і одразу зателефонував за номером “101”. Один із рятувальників, які прибули на місце виклику, обв’язавшись мотузкою, піднявся крутим схилом, взяв дитину на руки та спустився разом з нею донизу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опинившись внизу, хлопчик подякував рятувальникам.

Нагадаємо, у Миколаєві внаслідок обвалу ґрунту загинула дитина.