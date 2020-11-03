В Луганской области спасатели помогли ребенку спуститься с террикона
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Луганской области мальчик вылез на старый террикон и не смог спуститься. Для помощи ребенку понадобилось вызвать спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"Двое ребят 6-ти и 9-ти лет, решили добраться до верхушки старого террикона. Так, старший вылез на террикон, а вот спуститься самостоятельно оттуда не смог. Дети вдвоем начали звать на помощь. Это услышал один из местных жителей и сразу позвонил по номеру "101". Один из спасателей, которые прибыли на место вызова, обвязавшись веревкой, поднялся по крутому склону, взял ребенка на руки и спустился вместе с ним вниз ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оказавшись внизу, мальчик поблагодарил спасателей.
Напомним, в Николаеве в результате обвала грунта погиб ребенок.