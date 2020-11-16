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Во Львовской области во время монтажных работ мужчина упал в трехметровую яму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во Львовской области спасатели достали из ямы мужчину, который упал и травмировался во время ремонтных работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС Украины.

"16 ноября в 14:49 ... поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи о том, что вблизи села Батятичи Каменка-Бугского района, во время проведения монтажных работ, упал в яму человек, и нужна помощь по его транспортировке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию спасателей к месту вызова выяснилось, что мужчина 1981 года во время проведения монтажных работ упал в яму размером 8×8 м и глубиной 3 метра и травмировался.

Пожарно-спасательным отделением с помощью спасательной веревки и носилок пострадавшего было поднято на поверхность и передано работникам скорой медицинской службы.

Напомним, в Луганской области мальчик залез на старый террикон и не смог спуститься. Для помощи ребенку понадобилось вызвать спасателей.

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