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На Львівщині на кордоні з Польщею трапилася лісова пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Львівщині на кордоні з Польщею горіла лісова підстилка на площі 80 тис. кв.м. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“В селі Свидниця Яворівського району на відкритій території горіла лісова підстилка поблизу кордону із Республікою Польща. Внаслідок пожежі вогнем знищено підстилку лісу (самосіву) окремими осередками на площі 80 000 кв.м”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що окрім цього, вогнеборці ліквідовували пожежі підстилки лісу (самосіву) на площі 700 кв.м. у селі Бердихів Яворівського району; лісову підстилку на площі 2000 кв.м. поблизу селі Губичі Старосамбірського району; суху траву та чагарник на площі 50 000 кв.м. та підстилку лісу (самосіву) на площі 500 кв.м. в селі Товщів Пустомитівського району.

Нагадаємо, у Житомирській області внаслідок спалювання сухої трави згоріло чотири пустуючі будівлі, житлові вдалося врятувати.

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