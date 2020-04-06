В Львовской области на границе с Польшей случился лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во Львовской области на границе с Польшей горела лесная подстилка на площади 80 тыс. кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“В селе Свидница Яворовского района на открытой территории горела лесная подстилка вблизи границы с Республикой Польша. В результате пожара огнем уничтожено подстилку леса (самосева) отдельными очагами на площади 80 000 кв.м”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме этого, пожарные ликвидировали пожары подстилки леса (самосева) на площади 700 кв.м. в селе Бердыхов Яворовского района; лесную подстилку на площади 2000 кв.м. вблизи селе Губичи Старосамборского района; сухую траву и кустарник на площади 50000 кв.м. и подстилку леса (самосева) на площади 500 кв.м. в селе Толщев Пустомытовского района.
Напомним, в Житомирской области в результате сжигания сухой травы сгорели четыре пустующие здания, жилые удалось спасти.