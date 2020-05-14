На Львівщині на COVID-19 вже захворіло понад 900 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На Львівщині за добу на COVID-19 захворіло 34 осіб, таким чином, кількість хворих зросла до 904. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
“Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 34 мешканців Львівщини. За увесь час COVID підтверджено у 904 осіб. Заперечено у 3400 людей. Померло 22 особи. Одужали від коронавірусної інфекції 169 осіб”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за минулу добу з підозрою на коронавірус госпіталізували 31 особу, а 250 людей відправили на самоізоляцію.
“Знаходяться в стаціонарах 311 хворих. 23 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації. 6 на ШВЛ”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, смертність від COVID-19 у світі становить майже 300 тис. осіб.