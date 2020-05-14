На Львівщині на COVID-19 вже захворіло понад 900 осіб

“Підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу за добу у 34 мешканців Львівщини. За увесь час COVID підтверджено у 904 осіб. Заперечено у 3400 людей. Померло 22 особи. Одужали від коронавірусної інфекції 169 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за минулу добу з підозрою на коронавірус госпіталізували 31 особу, а 250 людей відправили на самоізоляцію.

“Знаходяться в стаціонарах 311 хворих. 23 людини перебувають на лікуванні у відділенні реанімації. 6 на ШВЛ”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, смертність від COVID-19 у світі становить майже 300 тис. осіб.



