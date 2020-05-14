Во Львовской области на COVID-19 уже заболело более 900 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Во Львовской области за сутки на COVID-19 заболело 34 человека, таким образом, количество заболевших возросло до 904. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"Подтверждено методом ПЦР наличие коронавируса за сутки у 34 жителей Львовской области. За все время COVID подтверждено у 904 человек. Не подтверждено у 3400 человек. Умерло 22 человека. Выздоровели от коронавирусной инфекции 169 человек", - говорится в сообщении.
Указано, что за минувшие сутки с подозрением на коронавирус госпитализировали 31 человека, а 250 человек отправили на самоизоляцию.
"Находятся в стационарах 311 больных. 23 человека находятся на лечении в отделении реанимации. 6 на ИВЛ", - добавили в пресс-службе.
Напомним, смертность от COVID-19 в мире составляет около 300 тыс. человек.