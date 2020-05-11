На Львівщині майже 800 випадків зараження коронавірусом

"Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 798 осіб, 20 людей померло. 157 пацієнтів одужало. За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 239 ПЛР-тестів, з яких 45 — позитивні (серед них — 28 це мешканці Львова)", - повідомили у міській раді.

Також вказано, що наразі в лікарні перебуває 153 особи, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 15 648 випадків COVID-19, з них 408 летальних.