Во Львовской области почти 800 случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 мая. УНН. По состоянию на 9 часов 11 мая во Львове и Львовской области подтверждено 798 случаев инфицирования коронавирусом, из них 20 - летальные. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"В целом коронавирусную инфекцию обнаружено - у 798 человек, 20 человек умерло. 157 пациентов выздоровели. По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 239 ПЦР-тестов, из которых 45 - положительные (среди них - 28 это жители Львова)", - сообщили в городском совете.
Также указано, что в настоящее время в больнице находятся 153 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.
Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19, из них 408 летальных.