На Львівщині легковик врізався в трактор, постраждало четверо людей
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 травня. УНН. На Львівщині, на міжнародній автодорозі на автомобіль Fiat зіткнувся з цистерною, яку транспортував трактор. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
“Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі “Київ-Чоп” неподалік села Суходоли Бродівського району.
"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Fiat Scudo, яким керував 66-річний мешканець Житомирської області та цистерна, яку транспортував колісний трактор під керуванням 54-річного мешканця Бродівського району. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали четверо пасажирок Fiat, усі мешканки Житомирської області віком 53, 54, 58 та 59 років",- повідомили у Нацполіції.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на Львівщині, у місті Борислав, внаслідок зіткнення трьох автомобілів травмований водій Chevrolet.