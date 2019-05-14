Во Львовской области легковушка врезалась в трактор, пострадали четыре человека
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 мая. УНН. Во Львовской области, на международной автодороге на автомобиль Fiat столкнулся с цистерной, которую транспортировал трактор. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Киев-Чоп" возле села Суходолы Бродовского района.
"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Fiat Scudo, которым управлял 66-летний житель Житомирской области и цистерна, которую транспортировал колесный трактор под управлением 54-летнего жителя Бродовского района. В результате столкновения телесные повреждения получили четверо пассажирок Fiat, все жительницы Житомирской области в возрасте 53, 54, 58 и 59 лет", - сообщили в Нацполиции.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, во Львовской области, в городе Борислав, в результате столкновения трех автомобилей травмирован водитель Chevrolet.