Во Львовской области легковушка врезалась в трактор, пострадали четыре человека

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7 марта, 15:45 • 92573 просмотра

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7 марта, 13:58 • 100817 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112007 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138045 просмотра

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 мая. УНН. Во Львовской области, на международной автодороге на автомобиль Fiat столкнулся с цистерной, которую транспортировал трактор. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Киев-Чоп" возле села Суходолы Бродовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили Fiat Scudo, которым управлял 66-летний житель Житомирской области и цистерна, которую транспортировал колесный трактор под управлением 54-летнего жителя Бродовского района. В результате столкновения телесные повреждения получили четверо пассажирок Fiat, все жительницы Житомирской области в возрасте 53, 54, 58 и 59 лет", - сообщили в Нацполиции.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львовской области, в городе Борислав, в результате столкновения трех автомобилей травмирован водитель Chevrolet.

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