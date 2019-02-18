На Львівщині квест-кімнати працюють з порушеннями - ОДА

"У Львівській області в межах комісійного обстеження квест-кімнат виявили півсотні таких об’єктів. У переважній більшості з них зафіксували технічні порушення", - йдеться у повідомленні.

У ОДА додали, що на усунення порушень власникам квест-кімнат виділили один місяць. Повторну перевірку приміщень мають на законних підставах провести представники ДСНС.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві перевіряли станції метрополітену через повідомлення про мінування.