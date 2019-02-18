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На Львівщині квест-кімнати працюють з порушеннями - ОДА

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Львівській області виявили близько 50 квест-кімнат, у частині з них знайшли порушення. Про це повідомляє прес-центр Львівської ОДА, передає УНН.

"У Львівській області в межах комісійного обстеження квест-кімнат виявили півсотні таких об’єктів. У переважній більшості з них зафіксували технічні порушення", - йдеться у повідомленні.

У ОДА додали, що на усунення порушень власникам квест-кімнат виділили один місяць. Повторну перевірку приміщень мають на законних підставах провести представники ДСНС.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві перевіряли станції метрополітену через повідомлення про мінування.

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