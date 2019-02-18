Во Львовской области квест-комнаты работают с нарушениями - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Во Львовской области обнаружили около 50 квест-комнат, в части из них нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-центр Львовской ОГА, передает УНН.
"Во Львовской области в пределах комиссионного обследования квест-комнат обнаружили полсотни таких объектов. В большинстве из них зафиксировали технические нарушения", - говорится в сообщении.
В ОГА добавили, что на устранение нарушений владельцам квест-комнат выделили один месяц. Повторную проверку помещений имеют на законных основаниях провести представители ГСЧС.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве проверяли станции метрополитена из-за сообщения о минировании.