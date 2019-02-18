Во Львовской области квест-комнаты работают с нарушениями - ОГА

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59279 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124910 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126561 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127596 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124110 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157356 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117743 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141355 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145231 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Во Львовской области квест-комнаты работают с нарушениями - ОГА

Во Львовской области квест-комнаты работают с нарушениями - ОГА

Киев  •  УНН

 • 4740 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Во Львовской области обнаружили около 50 квест-комнат, в части из них нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-центр Львовской ОГА, передает УНН.

"Во Львовской области в пределах комиссионного обследования квест-комнат обнаружили полсотни таких объектов. В большинстве из них зафиксировали технические нарушения", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что на устранение нарушений владельцам квест-комнат выделили один месяц. Повторную проверку помещений имеют на законных основаниях провести представители ГСЧС.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве проверяли станции метрополитена из-за сообщения о минировании.

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