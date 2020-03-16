На Львівщині госпіталізовано 8 осіб із підозрою на коронавірус

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Львівській області в інфекційній лікарні зараз перебуває 8 пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями, в яких підозрюють коронавірус. Про це сьогодні під час брифінгу розповів в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Стосовно кількості надійшовших пацієнтів за останню добу. У нас є вісім пацієнтів, які перебувають в інфекційній лікарні з гострими респіраторними захворюваннями, в яких підозрюють коронавірус… Усі, кого карети екстреної медичної допомоги доставили в інфекційну лікарню, перебувають у боксованих палатах. Їм провели тести, які ми скерували у Київ, у лабораторний центр. Результати отримаємо протягом двох діб. Всі медичні заклади Львівської області переведені у режим карантину, по всіх закладах припинили планову госпіталізацію пацієнтів. Вся консультативна робота, обстеження, платні послуги припинені", - сказав Васько.

Васько просить мешканців області не відвідувати медичні установи без потреби.

"Усіх, у кого спостерігаються легкі катаральні явища, невисоку температуру та задовільний загальний стан, закликаємо тримати зв'язок зі своїм сімейним лікарем по телефону", - зазначив він.

Також Васько наголосив, що бригади швидкої допомоги працюють у посиленому режимі, до їх функціонування залучені додаткові сили та ресурси. Проте потрібно розуміти, що кількість викликів зросла удвічі.

"Інфекційна лікарня до кінця дня буде звільнена від всіх інших пацієнтів та переведена в монопрофільний стаціонар для лікування пацієнтів з коронавірусом. Учора на засіданні комісії ТЕБ і НС визначили перелік закладів охорони здоров’я для лікування пацієнтів з коронавірусом, зокрема базу для обсервації, госпітальні бази І та ІІ лінію, а також резервні госпітальні бази", - акцентував Васько.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Додамо, в Україні зафіксовано одну смерть від коронавірусу.

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