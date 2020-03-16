На Львівщині госпіталізовано 8 осіб із підозрою на коронавірус

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Львівській області в інфекційній лікарні зараз перебуває 8 пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями, в яких підозрюють коронавірус. Про це сьогодні під час брифінгу розповів в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.