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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100998 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104368 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106380 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105308 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 114024 просмотра

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Во Львовской области госпитализированы 8 человек с подозрением на коронавирус

Во Львовской области госпитализированы 8 человек с подозрением на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 13363 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Во Львовской области в инфекционной больнице сейчас находятся 8 пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус. Об этом сегодня во время брифинга рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Относительно количества поступивших пациентов за последние сутки. У нас есть восемь пациентов, находящихся в инфекционной больнице с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус... Все, кого кареты экстренной медицинской помощи доставили в инфекционную больницу, находятся в боксированных палатах. Им провели тесты, которые мы направили в Киев, в лабораторный центр. Результаты получим в течение двух суток. Все медицинские учреждения Львовской области переведены в режим карантина по всех заведениях прекратили плановую госпитализацию пациентов. Вся консультативная работа, обследования, платные услуги прекращены", - сказал Васько.

Васько просит жителей области не посещать медицинские учреждения без надобности.

"Всех, у кого наблюдаются легкие катаральные явления, невысокая температура и удовлетворительное общее состояние, призываем держать связь со своим семейным врачом по телефону", - отметил он.

Также Васько отметил, что бригады скорой помощи работают в усиленном режиме, к их функционированию привлечены дополнительные силы и ресурсы. Однако нужно понимать, что количество вызовов увеличилось вдвое.

"Инфекционная больница до конца дня будет освобождена от всех других пациентов и переведена в монопрофильный стационар для лечения пациентов с коронавируса. Вчера на заседании комиссии ТЭБ и ЧС определили перечень учреждений здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом, в частности базу для обсервации, госпитальные базы I и II линию, а также резервные госпитальные базы", - акцентировал Васько.

Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Добавим, в Украине зафиксировано одну смерть от коронавируса.

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