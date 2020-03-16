Во Львовской области госпитализированы 8 человек с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Во Львовской области в инфекционной больнице сейчас находятся 8 пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус. Об этом сегодня во время брифинга рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"Относительно количества поступивших пациентов за последние сутки. У нас есть восемь пациентов, находящихся в инфекционной больнице с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус... Все, кого кареты экстренной медицинской помощи доставили в инфекционную больницу, находятся в боксированных палатах. Им провели тесты, которые мы направили в Киев, в лабораторный центр. Результаты получим в течение двух суток. Все медицинские учреждения Львовской области переведены в режим карантина по всех заведениях прекратили плановую госпитализацию пациентов. Вся консультативная работа, обследования, платные услуги прекращены", - сказал Васько.
Васько просит жителей области не посещать медицинские учреждения без надобности.
"Всех, у кого наблюдаются легкие катаральные явления, невысокая температура и удовлетворительное общее состояние, призываем держать связь со своим семейным врачом по телефону", - отметил он.
Также Васько отметил, что бригады скорой помощи работают в усиленном режиме, к их функционированию привлечены дополнительные силы и ресурсы. Однако нужно понимать, что количество вызовов увеличилось вдвое.
"Инфекционная больница до конца дня будет освобождена от всех других пациентов и переведена в монопрофильный стационар для лечения пациентов с коронавируса. Вчера на заседании комиссии ТЭБ и ЧС определили перечень учреждений здравоохранения для лечения пациентов с коронавирусом, в частности базу для обсервации, госпитальные базы I и II линию, а также резервные госпитальные базы", - акцентировал Васько.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Добавим, в Украине зафиксировано одну смерть от коронавируса.