Во Львовской области госпитализированы 8 человек с подозрением на коронавирус

КИЕВ. 16 марта. УНН. Во Львовской области в инфекционной больнице сейчас находятся 8 пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в которых подозревают коронавирус. Об этом сегодня во время брифинга рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько, об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.