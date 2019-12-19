На Львівщині горіло сміттєзвалище
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Львівщині поблизу Стрия трапилась пожежа на сміттєзвалище. Рятувальники гасили вогонь більше семи годин. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області, передає кореспондент УНН.
"18 грудня о 13:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Стрий на вулиці Нижанківського. Пожежа виникла на відкритій території міського сміттєзвалища. О 17:47 пожежу локалізували, та о 21:03 ліквідували. Вогнем знищено сміття окремими осередками на площі 2 500 м кв. Ліквідація пожежі ускладнювалася несприятливими погодними умовами, зокрема, сильним вітром", - повідомили у ДСНС.
Причину виникнення загорання та обставини події встановлюють правоохоронці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, на Полтавщині горіло сміттєзвалище побутових відходів.