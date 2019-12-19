Во Львовской области горела свалка

"18 декабря в 13:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Стрый на улице Нижанковского. Пожар возник на открытой территории городской свалки. В 17:47 пожар был локализован, и в 21:03 ликвидирован. Огнем уничтожен мусор отдельными ячейками на площади 2500 м. кв. Ликвидация пожара осложнялась неблагоприятными погодными условиями, в частности, сильным ветром ", - сообщили в ГСЧС.

Причину возникновения возгорания и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в Полтавской области горела свалка бытовых отходов.