На Полтавщині горіло сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Полтавщині горіло сміттєзвалище побутових відходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в області.
Так, 10 грудня, о 09:25, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Макухівка Полтавського району.
Пожежу було локалізовано о 10:20, а о 12:35 – ліквідовано. Вогнем знищено сміття на площі 0,005 га.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у Київській області рятувальники ліквідували загоряння сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища.