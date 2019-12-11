На Полтавщині горіло сміттєзвалище

Так, 10 грудня, о 09:25, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Макухівка Полтавського району.

Пожежу було локалізовано о 10:20, а о 12:35 – ліквідовано. Вогнем знищено сміття на площі 0,005 га.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Київській області рятувальники ліквідували загоряння сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища.