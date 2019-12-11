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На Полтавщині горіло сміттєзвалище

На Полтавщині горіло сміттєзвалище

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Полтавщині горіло сміттєзвалище побутових відходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в області.

Так, 10 грудня, о 09:25, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Макухівка Полтавського району.

Пожежу було локалізовано о 10:20, а о 12:35 – ліквідовано. Вогнем знищено сміття на площі 0,005 га. 

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Київській області рятувальники ліквідували загоряння сміття на території несанкціонованого сміттєзвалища.

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