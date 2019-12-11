В Полтавской области горела свалка

Так, 10 декабря, в 09:25, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем на свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района.

Пожар был локализован в 10:20, а в 12:35 - ликвидирован. Огнем уничтожен мусор на площади 0,005 га.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Киевской области спасатели ликвидировали возгорание мусора на территории несанкционированной свалки.