На Львівщині чотирирічна дитина задихнулась в машині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 вересня. УНН. На Львівщині внаслідок нещасного випадку загинула чотирьохрічна дитина. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає кореспондент УНН.
Так, 26 вересня, близько 12:10, у Мостиське відділення поліції зателефонували медики та повідомили, що до них доставлений 4-річний житель одного з сіл району без ознак життя.
Як попередньо встановили правоохоронці, батьки дитини працювали в полі, а він знаходився в автомобілі Volkswagen. Хлопчик просунув голову у вікно машини та задихнувся.
Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) з приміткою “нещасний випадок”. Поліцейські встановлюють обставини смерті дитини.
Нагадаємо, на Одещині хлопчик помер під час гри на шведській стінці.