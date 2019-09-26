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Во Львовской области четырехлетний ребенок задохнулся в машине

Киев • УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во Львовской области в результате несчастного случая погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает корреспондент УНН.

Во Львовской области четырехлетний ребенок задохнулся в машине

Так, 26 сентября, около 12:10, в Мостиское отделение полиции позвонили медики и сообщили, что к ним доставлен 4-летний житель одного из сел района без признаков жизни.

Как предварительно установили правоохранители, родители ребенка работали в поле, а он находился в автомобиле Volkswagen. Мальчик просунул голову в окно машины и задохнулся.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой “несчастный случай”. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти ребенка.

Напомним, в Одесской области мальчик умер во время игры на шведской стенке.

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