На Львівщині "чорні копачі" пошкодили розкопки літописного міста Звенигород
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Львівській області невідомі особи зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі "Замок" на території пам’ятки археології національного значення "Городище літописного міста Звенигород". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.
"21 грудня близько 12:00 у Пустомитівський відділ поліції звернулася 62-річна жителька Львова, співробітниця "Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України", яка повідомила, що у селі Звенигород Пустомитівського району невідомі особи пошкодили археологічну пам’ятку національного значення", - йдеться у повідомленні.
Так, на місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції.
"Як встановили правоохоронці, невідомі особи зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі "Замок" на території пам’ятки археології національного значення "Городище літописного міста Звенигород". Поліцейські виявили численні руйнування у профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладів. Таким чином зловмисники зруйнували дерев’яні конструкції княжої доби кінця ХІ-початку ХІІІ століть. Встановлено також, що невідомі проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, за фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Львівщині за фактом пошкодження пам'ятки археології національного значення "Городище" розпочато кримінальне провадження.