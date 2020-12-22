Во Львовской области "черные копатели" повредили раскопки летописного города Звенигород
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Во Львовской области неизвестные разрушили часть археологического раскопа в урочище "Замок" на территории памятки археологии национального значения "Городище летописного города Звенигород". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП во Львовской области.
"21 декабря около 12:00 в Пустомытовский отдел полиции обратилась 62-летняя жительница Львова, сотрудница "Института украиноведения им. И.Крипякевича НАН Украины", которая сообщила, что в селе Звенигород Пустомытовского района неизвестные лица повредили археологический памятник национального значения", - говорится в сообщении.
Так, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб территориального подразделения полиции.
"Как установили правоохранители, неизвестные разрушили часть археологического раскопа в урочище "Замок" на территории памятки археологии национального значения "Городище летописного города Звенигород". Полицейские обнаружили многочисленные разрушения в профилях на разной высоте, а также выдолбленные неизвестными ямы, которые нарушили целостность культурных отложений. Таким образом злоумышленники разрушили деревянные конструкции княжеского времени конца ХI-начала XIII веков. Установлено также, что неизвестные проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по факту следователи Пустомытовского отдела полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3 открыли уголовное производство по ч.2 ст.298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львовской области по факту повреждения памятника археологии национального значения "Городище" начато уголовное производство.