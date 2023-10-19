На Львівщині через ДТП обмежили рух на автодорозі Київ-Чоп
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. На Львівщині через дорожньо-транспортну пригоду обмежили рух на автодорозі Київ-Чоп в обидва напрямки. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України, передає УНН.
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“Львівська область. На автодорозі Київ — Чоп, у селі Любинці сталася ДТП із потерпілими. Рух обмежений в обидва напрямки. Транспортні засоби можуть проїжджати у реверсному режимі. На місці події працюють усі необхідні служби. Поліцейські регулюють рух. Будьте обережними на дорозі та зважайте на погодні умови!”, — закликають українців патрульні.
Деталі
Деталей цієї ДТП не повідомляють, однак, судячи з опублікованих патрульними світлин зіткнулися вантажівка та легкове авто.
Фуру розвернуло, і вона практично перегородила дорогу. Легкова автівка розбита вщент.
Патрульні закликали водіїв зважати на складні погодні умови та бути обережними на дорозі. Нині на Львівщині моросить дощик і наближається ніч. Тож видимість на дорозі погана.
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