На Львовщине из-за ДТП ограничили движение на автодороге Киев-Чоп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. На Львовщине из-за дорожно-транспортного происшествия ограничили движение на автодороге Киев-Чоп в оба направления. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины, передает УНН.
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“Львовская область. На автодороге Киев — Чоп, в селе Любинцы произошло ДТП с пострадавшими. Движение ограничено в обоих направлениях. Транспортные средства могут проезжать в реверсном режиме. На месте происшествия работают все необходимые службы. Полицейские регулируют движение. Будьте осторожны на дороге и учитывайте погодные условия!”, — призывают украинцев патрульные.
Детали
Деталей этого ДТП не сообщают, однако, судя по опубликованным патрульными фотографиям столкнулись грузовик и легковое авто.
Фуру развернуло, и она практически перегородила дорогу. Легковой автомобиль разбит вдребезги.
Патрульные призвали водителей учитывать сложные погодные условия и быть осторожными на дороге. Сейчас во Львовской области моросит дождик и приближается ночь. Поэтому видимость на дороге плохая.
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