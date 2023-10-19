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На Львовщине из-за ДТП ограничили движение на автодороге Киев-Чоп

Киев • УНН

 • 296771 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. На Львовщине из-за дорожно-транспортного происшествия ограничили движение на автодороге Киев-Чоп в оба направления. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины, передает УНН.

На Львовщине из-за ДТП ограничили движение на автодороге Киев-Чоп

Цитата

“Львовская область. На автодороге Киев — Чоп, в селе Любинцы произошло ДТП с пострадавшими. Движение ограничено в обоих направлениях. Транспортные средства могут проезжать в реверсном режиме. На месте происшествия работают все необходимые службы. Полицейские регулируют движение. Будьте осторожны на дороге и учитывайте погодные условия!”, — призывают украинцев патрульные.

Детали

Деталей этого ДТП не сообщают, однако, судя по опубликованным патрульными фотографиям столкнулись грузовик и легковое авто.

Фуру развернуло, и она практически перегородила дорогу. Легковой автомобиль разбит вдребезги.

Патрульные призвали водителей учитывать сложные погодные условия и быть осторожными на дороге. Сейчас во Львовской области моросит дождик и приближается ночь. Поэтому видимость на дороге плохая.

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