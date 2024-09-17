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На Луганщині ворог вдарив з авіації, на окупованих територіях понад 150 будинків згоріли поблизу Станиці Луганської - ОВА

На Луганщині ворог вдарив з авіації, на окупованих територіях понад 150 будинків згоріли поблизу Станиці Луганської - ОВА

Київ • УНН

 • 21832 перегляди

Окупанти обстріляли населені пункти Луганської області, застосовуючи авіацію та артилерію. У Станично-Луганській громаді згоріло понад 150 будинків, у Сєвєродонецьку проводять примусову мобілізацію.

У Луганській області ворог вдарив з авіації по Новоєгорівці, на окупованих територіях понад 150 будинків згоріли поблизу Станиці Луганської, у Сєвєродонецьку примусово мобілізують за порушення комендантської години, повідомили у вівторок у Луганській ОВА у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Близько 150 разів загарбники обстрілювали населені пункти, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Найчастіше застосовували безпілотники. 52 - біля Невського, ще 56 - у районі Макіївки. По цих селах росіяни завдали ударів з реактивної і ствольної артилерії. Авіацію застосували по Новоєгорівці", - зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Минулої доби, за даними ОВА, окупанти атакували неподалік Греківки, Макіївки, Невського, Білогорівки та у Серебрянському лісі.

"У Станично-Луганській громаді, лише за офіційним даними, вже вигоріло понад 150 домоволодінь. Там сталося займання вже третього населеного пункту. Окупаційна влада запропонувала перечекати стихію у сусідніх селах, які також у будь-який момент можуть спалахнути. Це вони називають евакуацією. Тому більшість місцевих, які залишилися навіть без документів, намагаються одразу влаштуватися у родичів, вже не сподіваючись на допомогу. Хоча росіяни обіцяють направити у палаючу "лнр" 16 одиниць спеціальної техніки, яка, за їхніми словам, ще "в дорозі", - повідомили в ОВА.

Також зазначається, що ворожа примусова мобілізація не припиняється – лише посилюється. "Зокрема, в Сєвєродонецьку до військкомату потрапляють порушники комендантської години", - вказали в ОВА.

У Щедрищевому на Луганщині згоріло понад 80 будинків - ОВА02.09.24, 09:40 • 18428 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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