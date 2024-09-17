В Луганской области враг ударил из авиации, на оккупированных территориях более 150 домов сгорели вблизи Станицы Луганской - ОВА

В Луганской области враг ударил из авиации по Новоегоровке, на оккупированных территориях более 150 домов сгорели вблизи Станицы Луганской, в Северодонецке принудительно мобилизуют за нарушение комендантского часа, сообщили во вторник в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

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"Около 150 раз захватчики обстреливали населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения. Чаще всего применяли беспилотники. 52 - возле Невского, еще 56 - в районе Макеевки. По этим селам россияне нанесли удары из реактивной и ствольной артиллерии. Авиацию применили по Новоегоровке", - отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

За прошедшие сутки, по данным ОВА, оккупанты атаковали неподалеку Грековки, Макеевки, Невского, Белогоровки и в Серебрянском лесу.

"В Станично-Луганской громаде, только по официальным данным, уже выгорело более 150 домовладений. Там произошло возгорание уже третьего населенного пункта. Оккупационные власти предложили переждать стихию в соседних селах, которые также в любой момент могут вспыхнуть. Это они называют эвакуацией. Поэтому большинство местных, которые остались даже без документов, пытаются сразу устроиться у родственников, уже не надеясь на помощь. Хотя россияне обещают направить в горящую "лнр" 16 единиц специальной техники, которая, по их словам, еще "в пути", - сообщили в ОВА.

Также отмечается, что вражеская принудительная мобилизация не прекращается - только усиливается. "В частности, в Северодонецке в военкомат попадают нарушители комендантского часа", - указали в ОВА.

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