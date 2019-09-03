На Луганщині затримали колишнього бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Поліцейські, які несуть службу з охорони публічного порядку у Станиці Луганській, виявили раніше неодноразово засудженого за скоєння тяжких злочинів 36-річного луганчанина, який за оперативною інформацією перебував у лавах незаконних збройних формувань так званої ЛНР. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Як пояснив оперативникам Управління карного розшуку затриманий, у травні 2014 року він вступив до лав незаконних збройних формувань, де протягом місяця зі зброєю в руках виконував функції з охорони військової частини у місті Олександрівськ.
Під час виконання обов’язків, побачивши, що його керівництву байдуже за їхні долі, він покинув лави бандформування.
Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Ведеться слідство.
Нагадаємо, у Маріуполі правоохоронці викрили чоловіка, який був членом терористичної організації "ДНР".